Кадыров показал кадры уничтожения бойцов ВСУ снайперами ВС РФ

Алсу вновь вернулась к образу нимфетки, который полюбился зрителям более 20 лет назад в новогоднем проекте «СамоИрония судьбы»

Певица Алсу снялась в том же уютном образе в белом свитере, что и у себя в клипе в новом проекте «СамоИрония судьбы», в паре с Тимуром Батрудтиновым.

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