Кадыров показал кадры уничтожения бойцов ВСУ снайперами ВС РФ
2022-12-15 19:08
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения бойцов ВСУ снайперами ВС РФ на Соледарском направлении.
15 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале поделился с подписчиками кадрами ликвидации двух служащих Вооружённых сил Украины точным выстрелом снайперов спецназа «Ахмат» совместно со 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР на Соледарском направлении.
Кадыров также отметил, что на данном участке фронта у каждого бойца украинской армии «явно отпало желание передвигаться с поднятой головой» из-за страха перед Вооружёнными силами России.
Опубликовано: Диана Мудреченко