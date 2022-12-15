Залужный: один генерал ВСУ покончил с собой за время спецоперации

Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что один генерал украинской армии покончил с собой за время проведения СВО РФ на Украине.

В четверг, 15 декабря главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил о том, что за время проведения спецоперации один генерал украинской армии «застрелился».

Помимо прочего, Залужный рассказал, что уволил десять членом высшего офицерского состава ВСУ за период проведения боевых действий, «потому что им было не до этого», а также добавил, что доверяет «своим генералам».