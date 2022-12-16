Зеленский назвал единственный способ завершить украинский конфликт
2022-12-16 01:08
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершения конфликта является возврат страны в границы 1991 года.
По его словам, есть только два варианта развития событий: ВСУ выгонят российские войска или те уйдут сами.
Зеленский подчеркнул, что если Владимир Путин сейчас даст приказ военным отступить к границам 1991 года, диалог станет возможным.
Ранее украинский лидер сказал, что возврат Украины в границы 24 февраля нынешнего года не поможет завершить конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина