Зеленский назвал единственный способ завершить украинский конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершения конфликта является возврат страны в границы 1991 года.

По его словам, есть только два варианта развития событий: ВСУ выгонят российские войска или те уйдут сами.

Зеленский подчеркнул, что если Владимир Путин сейчас даст приказ военным отступить к границам 1991 года, диалог станет возможным.

Ранее украинский лидер сказал, что возврат Украины в границы 24 февраля нынешнего года не поможет завершить конфликт.