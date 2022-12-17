Лондонская биржа ICE готова переместить свой базовый хаб за пределы Евросоюза

Лондонская биржа ICE готова переместить газовый хаб Title Transfer Facility (TTF) за пределы Евросоюза в случае принятия потолка цен на импорт газа.

Сейчас хаб находится в Нидерландах. ICE считает, что после введения ценовых ограничений местный рынок потеряет жизнеспособность.

Представители торговой площадки отмечают, что сейчас необходимо рассмотреть все возможные варианты.

Там также говорят о том, что введение потолка цен на газ в ЕС даст эффект, противоположный ожидаемому и приведет к росту стоимости энергоносителя.