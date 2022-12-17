Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
2022-12-17 16:30
В Министерстве обороны России рассказали о потерях украинской армии на Краснолиманском и Купянском участке фронта за сутки проведения СВО.
Вечером субботы спикер Минобороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил, что за сутки боёв в Харьковской области на Купянском направлении украинские войска потеряли порядка сорока единиц живой силы возле населённых пунктов Петропавловка и Тимковка.
Также Конашенков уведомляет, что за сутки проведения спецоперации украинские войска потеряли 30 человек убитыми на Краснолиманском направлении в ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей