В Министерстве обороны России рассказали о потерях украинской армии на Краснолиманском и Купянском участке фронта за сутки проведения СВО.

Вечером субботы спикер Минобороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил, что за сутки боёв в Харьковской области на Купянском направлении украинские войска потеряли порядка сорока единиц живой силы возле населённых пунктов Петропавловка и Тимковка.

Также Конашенков уведомляет, что за сутки проведения спецоперации украинские войска потеряли 30 человек убитыми на Краснолиманском направлении в ДНР.