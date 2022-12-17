Демократ Янг предложил устроить суд над Байденом за убийство жителей Донбасса

Представитель американской демократической партии Джефф Янг утверждает, что Джо Байден должен предстать перед судом за соучастие в гибели мирного населения ДНР и ЛНР.

Сенатор-демократ Джефф Янг опубликовал новое сообщение в социальной сети Twitter, где публично заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд, советник американского президента Джейк Салливан и лично Джозеф Байден должны предстать перед судом за помощь войскам Украины в убийстве мирных жителей Донецкой и Луганской Народных республик.

По мнению Янга, в случае, если Байден и его политические союзники окажутся в зале суда, то их ожидает приговор в виде 30 лет лишения свободы без права на досрочное освобождение.