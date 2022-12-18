Арестович: ВСУ пытались убить главу Генштаба России Герасимова в Изюме

Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что украинские попытки произвели неудачную попытку убийства главу Генштаба армии РФ Валерия Герасимова.

Представитель офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович дал интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом по решению Минюста РФ), где сообщил, что лидер Генерального штаба вооружённых сил России Валерий Герасимов якобы побывал в городе Изюм Харьковской области, когда украинские войска атаковали его с помощью артиллерии.

По данным Арестовича, артиллеристы ВСУ смогли убить группу российских военных в месте их сбора с Герасимовым, однако сам генерал ВС РФ успел покинуть место обстрела. Характерно, что в Министерстве обороны России не подтверждают информацию Алексея Арестовича.