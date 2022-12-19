Bloomberg сообщает о потере Евросоюзом более $1 трлн из-за отказа от газа из России

По данным Bloomberg Европейский союз потерял более $1 трлн из-за отказа от энергоносителей из России.

Европейский союз потерял уже около $1 триллиона из-за отказа от газа из России и последующим за этим рос цен, но это только начало кризиса сообщает Bloomberg со ссылкой на проведенные им исследования.

После окончания отопительного сезона Европа столкнется с проблемой пополнения запасов газа. Сделать это без поставок из России будет проблематично. Кроме того, усилится конкуренция с Китаем и Японией, полагают аналитики Bloomberg.

Напряженность на энергитическом рынке удастся преодолеть только к 2026 году, когда США и поставщики Персидского залива нарястят свои мощности СПГ.