Bloomberg сообщает о потере Евросоюзом более $1 трлн из-за отказа от газа из России
2022-12-19 03:13
По данным Bloomberg Европейский союз потерял более $1 трлн из-за отказа от энергоносителей из России.
Европейский союз потерял уже около $1 триллиона из-за отказа от газа из России и последующим за этим рос цен, но это только начало кризиса сообщает Bloomberg со ссылкой на проведенные им исследования.
После окончания отопительного сезона Европа столкнется с проблемой пополнения запасов газа. Сделать это без поставок из России будет проблематично. Кроме того, усилится конкуренция с Китаем и Японией, полагают аналитики Bloomberg.
Напряженность на энергитическом рынке удастся преодолеть только к 2026 году, когда США и поставщики Персидского залива нарястят свои мощности СПГ.
Опубликовано: Максим Алексеев