Минобороны РФ: силы ПВО сбили 4 американские ракеты HARM над Белгородской областью

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО сбили 4 американские ракеты HARM в небе над Белгородской областью.

19 декабря официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации российские силы противовоздушной обороны сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM в небе над Белгородской область.

Напомним, что в результате вчерашних обстрелов украинскими боевиками Белгородской области пострадали 10 мирных жителей региона, ещё один человек погиб, помимо прочего повреждены 75 жилых и промышленных построек и квартир, а также около 40 машин.