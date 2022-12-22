Минобороны РФ: танковые экипажи на Т-72Б3М поразили огневые точки ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что российские танковые экипажи на Т-72Б3М точечными ударами поразили огневые позиции ВСУ.

22 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что танковые экипажи Южного военного округа на Т-72Б3М уничтожили бойцов Вооружённых сил Украины, укрывшихся в полуразрушенном здании, оборудованном под огневую точку, на окраине неназванного населённого пункта.

Наводчик-оператор ЮВО одного из Т-72Б3М также сообщил о том, что танковые экипажи не испытывают никаких проблем с обеспечением, так как каждую неделю получают провизию непосредственно от российского оборонного ведомства.