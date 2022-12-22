Первая группа военнослужащих ВСУ завершила обучение в Чехии

Чешское радио сообщает о завершении обучения первой группы военных ВСУ, которое проходило на полигоне Либава.

Сообщается, что такое обучение было одобрено правительством и парламентом Чехии в ноября этого года.

В стране планируют обучить 4 тыс. военнослужащих ВСУ. В Чехии их учили стрелять из автоматов, водить боевые машины пехоты, занимались развитием лидерских навыков.

В первую группу были включены военные, уже принимавшие участие в боевых действиях, а также новобранцы.