В декабре Украина резко нарастила закупки дизельного топлива и бензина за рубежом
2022-12-23 14:09
Украина в декабре закупила дизельного топлива и бензина на 30% больше, чем в ноябре 2022 года.
Поставки бензина и дизельного топлива из-за рубежа в Украину возрасли по сравнению с ноябрем на 30%, заявил депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк.
"В декабре отмечается значительный рост поставок топлимва (бензина и дизельного топлива). Примерно на 30% по сравнению с ноябрем", - говорится в публикации депутата в Telegram.
Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков заявил о критическом состоянии энергосистемы страны.
Опубликовано: Максим Алексеев