Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что слова французского президента о маловероятном вступлении Украины в НАТО подтверждают успешность российской стратегии.

Он выразил сожаление по поводу того, что России удалось добиться успеха в этом направлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Monde сказал, что вступление Украины в НАТО в России посчитают шагом к конфронтации.

По его мнению, архитектуру безопасности в регионе необходимо выстраивать с учетом гарантий безопасности для Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Грузии.