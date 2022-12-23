Экс-глава Минобороны Латвии Пабрикс: слова Макрона об Украине и НАТО подтвердили успехи России
Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что слова французского президента о маловероятном вступлении Украины в НАТО подтверждают успешность российской стратегии.
Он выразил сожаление по поводу того, что России удалось добиться успеха в этом направлении.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Monde сказал, что вступление Украины в НАТО в России посчитают шагом к конфронтации.
По его мнению, архитектуру безопасности в регионе необходимо выстраивать с учетом гарантий безопасности для Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Грузии.
Опубликовано: Светлана Репина
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