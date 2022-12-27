Глава Минобороны Австрии Таннер: в Европе могут начаться блэкауты

Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер в интервью Die Welt рассказала, что в стране начали активную подготовку к блэкаутам.

По ее словам, вероятность зимних отключений света очень высокая, причем это касается на только Австрии, но и некоторых других частей Евросоюза.

Таннер сказала, что вопрос не в том, случится ли блэкаут в Евросоюзе, а в том, как скоро это произойдет.

Она также отметила, что к будущим отключениям света могут быть причастны российские спецслужбы.