Публицисты газеты Al Mayadeen сходятся во мнении, что поездка Владимира Зеленского в Вашингтон была сигналом Джо Байдену.

Представитель новостного агентства Al Mayadeen Аммар Брахми утверждает, что Владимир Зеленский, который накануне побывал в Белом доме и американском Конгрессе, встретившись с Джозефом Байденом, таким образом подал сигнал президенту Соединённых Штатов о скором разгроме украинской армии.

По мнению Брахми, Зеленский понимает, что хорошая обученность и укомплектованность российских военных является ключевым фактором для поражения вооружённых сил Украины уже в скором времени, ввиду чего украинский коллега сообщил Байдену об обстановке на фронте лично.