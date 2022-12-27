Россия вернула Украине тела 42 погибших солдат ВСУ

В украинском правительстве сообщили о возвращении на родину 42 тел погибших бойцов национальной армии.

27 декабря пресс-служба Министерства реинтеграции Украины сообщила, что накануне в результате успешной операции по обмену военнопленными и телами погибших Россия вернула Киеву 42 солдата украинских Вооружённых сил, которые погибли в боях во время спецоперации.

При этом в Министерстве реинтеграции отметили, что с 24 февраля Москва передала Киеву тела 869-ти погибших украинских солдат. Лидер ведомства Олег Котенко отмечает, что российско-украинские переговоры по обмену пленными ведутся регулярно.