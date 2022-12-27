МВД Украины сообщило о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры страны

Замглавы МВД Украины Евгений Енин заявил, что 702 объекта украинской критической инфраструктуры повреждены.

27 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Рада» заявил о том, что на территории украинского государства повреждены 702 объекта критической инфраструктуры с начала проведения спецоперации.

Енин утверждает, что большую часть из 702 объектов поражённых ВС РФ, служащие которых в октябре начали наносить высокоточные удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины, составляют газопроводы и электроподстанции.