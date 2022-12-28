Кадыров: ВСУ восполняют свои огромные потери необученными новобранцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери на поле боя.

Он отметил, что это касается живой силы и техники. При этом украинские солдаты деморализованы.

Кадыров утверждает, что командование ВСУ пытается восполнять эти потери новобранцами, у которых нет необходимой подготовки.

Он уточнил, что все меньше украинских солдат готовы оказывать сопротивление российским военным.