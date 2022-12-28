Кадыров: ВСУ восполняют свои огромные потери необученными новобранцами
2022-12-28 00:55
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери на поле боя.
Он отметил, что это касается живой силы и техники. При этом украинские солдаты деморализованы.
Кадыров утверждает, что командование ВСУ пытается восполнять эти потери новобранцами, у которых нет необходимой подготовки.
Он уточнил, что все меньше украинских солдат готовы оказывать сопротивление российским военным.
Опубликовано: Светлана Репина