В Энгельсе простились с военными России, погибшими от удара ВСУ по аэродрому

29 декабря на территории Энгельса завершилась церемония прощания с российскими военными, которые скончались от удара украинского дрона.

В четверг Покровская епархия РПЦ опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что в Энгельсе завершилось прощание с тремя российскими военными, которые погибли от взрыва украинского беспилотника на местном стратегическом аэродроме ВКС России. Известно, что погибшими являются офицеры Андрей Воронов, Максим Ануфриенко Александр Пампухин.

26 декабря беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины атаковал российский аэродром в городе Энгельс Ростовской области. Ранее также был атакован аэродром "Дягилево" в Рязани.