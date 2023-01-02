Гладков: ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ обстреляли российское село Муром Шебекинского городского округа.

В понедельник днём, 2 января 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле со стороны Вооружённых сил Украины села Муром Шебекинского городского округа.

В результате атаки украинской армии в белгородском селе зафиксированы повреждения двух частных домовладений, также от «прилётов» пострадал один автомобиль, однако жертв среди мирного населения Мурома нет.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории.