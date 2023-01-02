ТАСС: удар ВСУ по Макеевке совершён из-за использования телефонов

В пресс-службе народной милиции ДНР раскрыли причину удара армии Украины по ПТУ в Макеевке, который был совершён в ночь на новый год.

2 января милиция Донецкой Народной республики сообщила, что причиной точечного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по пункту дислокации российских военных в ПТУ на территории Макеевка стало массовое использование мобильных телефонов военнослужащими России. По данным народной милиции ДНР, активность мобильной техники была засечена украинскими войсками с помощью комплекса разведки ECHELON.

В воскресенье около 00:01 по московскому времени ВСУ нанесли ракетный удар по Макеевке, попав в место расположении российских солдат. Количество погибших на месте происшествия невозможно установить из-за ещё не завершившейся процедуры разбора завалов.