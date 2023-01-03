Минобороны Беларуси заявило о готовности к любому развитию событий

Полковник Анатолий Булавко заявил о готовности белорусских войск к любому развитию событий в стране на фоне недавнего ракетного инцидента в Брестской области.

2 января заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко в интервью белорусскому телеканалу «СТС» заявил о том, что вооруженные силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию событий в Беларуси.

Булавко также отметил факт того, что инцидент с падением украинской ракеты у деревни Горбаха Ивановского района Брестской области является «уже из ряда вон выходящим».