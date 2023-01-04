Два человека погибли при ударе ВСУ по многоэтажке в Васильевке

Владимир Рогов сообщил, что два человека погибли при ударе украинской армии по многоэтажке у военной комендатуры в Васильевке.

4 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил подписчикам уточнённую информацию об обстреле со стороны Вооружённых сил Украины в городе Васильевка.

Рогов заявил, что «прилёт» по Васильевке пришёлся не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку, в результате чего скончались два мирных жителя города в Запорожской области, число раненных уточняется.

Отмечается, что по предварительной информации обстрел города вёлся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.