Число погибших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ увеличилось до 5 человек
2023-01-04 19:01
Владимир Рогов сообщил, число погибших при обстреле города Васильевка в Запорожской области со стороны ВСУ увеличилось до 5 человек.
В среду, 4 января 2023 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что число жертв артиллерийских ударов по городу Васильевка в Запорожской области увеличилось до 5 человек.
Помимо прочего, известно о 15 мирных жителях, получивших ранения различной степени тяжести, среди которых четыре сотрудника МЧС, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии.
Опубликовано: Диана Мудреченко