Число погибших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ увеличилось до 5 человек

Владимир Рогов сообщил, число погибших при обстреле города Васильевка в Запорожской области со стороны ВСУ увеличилось до 5 человек.

В среду, 4 января 2023 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что число жертв артиллерийских ударов по городу Васильевка в Запорожской области увеличилось до 5 человек.

Помимо прочего, известно о 15 мирных жителях, получивших ранения различной степени тяжести, среди которых четыре сотрудника МЧС, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии.