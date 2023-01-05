Пушилин: раненых при обстреле Макеевки перевели в другие регионы России

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что подавляющее большинство пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке отправлены в другие регионы РФ для лечения.

5 января временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин опубликовал новое сообщение на своей странице в соцсетях, где заявил, что почти все получившие ранения при украинском ракетном ударе по пункту дислокации российских военных в Макеевке были переведены в другие регионы РФ, где медики оказывают им всевозможную помощь.

По данным Пушилина, в ходе обстрела Макеевки в новогоднюю ночь скончались 80 российских военнослужащих, однако их сослуживцы проявили героизм, спасая товарищей из-под завалов.

Примечательно, что ранее в Донецке под обстрел попал экс-директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который получил осколочное ранение позвоночника во время нахождения в местном ресторане.