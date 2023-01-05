Кадыров рассказал, что питбуля Борза вернули хозяйке, которая воевала в Мариуполе на стороне ВСУ

По словам Кадырова, собаки не должны страдать из-за политических разногласий, а Борз так и не привык к новому месту и все время скучал по своей хозяйке.

Хозяйка питбуля, коорого ранее подарили главе Чечни, была недавно освобождена из плена и передана украинским военным.

«…депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев, нашёл и передал нашего четвероногого друга хозяйке. Ею является Ирина Сирик, сдавшаяся в плен в Мариуполе и переданная украинской стороне в рамках обмена пленными», - пишет Кадыров.

Кадыров еще раз подтвердил неизменность по своей позиции, касательно обмена военнопленными.