Пушков: решение Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к столкновению России и НАТО
2023-01-07 22:15
Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что из-за решения Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может произойти столкновение России и НАТО.
Он отметил, что передача такой техники украинским военным не изменит ход спецоперации.
Однако эти поставки могут оказаться прологом для передачи Украине других видов вооружений, в том числе наступательных.
Пушков подчеркнул, что в этом случае НАТО вступит в прямую конфронтацию с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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