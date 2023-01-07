Пушков: решение Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к столкновению России и НАТО

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что из-за решения Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может произойти столкновение России и НАТО.

Он отметил, что передача такой техники украинским военным не изменит ход спецоперации.

Однако эти поставки могут оказаться прологом для передачи Украине других видов вооружений, в том числе наступательных.

Пушков подчеркнул, что в этом случае НАТО вступит в прямую конфронтацию с Россией.