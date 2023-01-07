Россия пообещала продолжить режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

APS
2023-01-07 23:24

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжат соблюдать режим прекращения огня в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения.

При этом в ведомстве отметили, что украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и российские позиции.

В Минобороны напомнили, что рождественское перемирие сохранится до полуночи 7 января. 

О введении режима прекращения огня в зоне спецоперации на Украине 5 января объявил президент России Владимир Путин.

Опубликовано: Светлана Репина







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