Россия пообещала продолжить режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ
2023-01-07 23:24
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжат соблюдать режим прекращения огня в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения.
При этом в ведомстве отметили, что украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и российские позиции.
В Минобороны напомнили, что рождественское перемирие сохранится до полуночи 7 января.
О введении режима прекращения огня в зоне спецоперации на Украине 5 января объявил президент России Владимир Путин.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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