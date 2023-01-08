Мюнхенский технический университет занял второе место в гонках беспилотных автомобилей на CES 2023

В соревнованиях по самоуправляемым гоночным автомобилям на полях выставки технологий CES в Лас-Вегасе команда Мюнхенского технического университета заняла второе место.

Победителем снова стала команда Polimove, состоящая из исследователей из Миланского политехнического университета и Университета Алабамы.

Автомобиль из Мюнхена развернулся на скорости более 250 километров в час на кривой гоночной трассы в Лас-Вегасе.

Гонки проводятся на абсолютно идентичных транспортных средствах, решающим фактором является программное обеспечение, которое разрабатывают команды.

В соревновании пара машин соревнуются друг с другом на каждом этапе гонки. Речь идет о чередовании маневров обгона. Скорость постепенно увеличивается, до тех пор, пока один из участников больше не сможет обогнать или не вылетит с трассы.

Программное обеспечение выполняет маневры обгона полностью независимо на основе алгоритмов, запрограммированных исследователями.

Отмечается, что каждый болид стоит более 1 млн долларов.