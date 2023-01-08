МЧС ЛНР: причиной возгорания на газопроводе в Лутугино мог оказаться подрыв

В МЧС Луганской народной республики заявили, что возгорание на газопроводе в Лутугино могло начаться из-за подрыва.

Точную причину в ведомстве пока не называют, расследование продолжается.

Взрыв на магистральном трубопроводе произошел вечером 7 января. Предполагается, что подрыв совершен на воздушном переходе через реку Сухая.

Из-за этого происшествия около 13 тыс. потребителей в девяти населенных пунктах остались без газа.