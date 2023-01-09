Индонезия и Малайзия будут бороться с «дискриминацией» против пальмового масла

Индонезия и Малайзия, крупнейшие в мире производители пальмового масла, договорились в понедельник о совместной борьбе против «дискриминации» этого товара на мировом рынке.

Комментарии президента Индонезии Джоко Видодо последовали за встречей с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который совершал свою первую зарубежную поездку после своего избрания в ноябре прошлого года.

Видодо, заявил, что две страны будут «бороться с дискриминацией в отношении пальмового масла» и «укреплять сотрудничество через Совет стран-производителей пальмового масла» для решения проблем.

Европейский союз планирует постепенно отказаться от топлива на основе пальмового масла к 2030 году из-за предполагаемой связи с вырубкой лесов.