Российские войска захватили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Подразделения российской армии взяли под контроль н.п. Бахмусткое в Донецкой области.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление теробороны Донецкой народной республики, российские войска захватили населенный пункт Бахмутское.

"Силы РФ освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР, сообщает штаб теробороны", - говорится в заявлении ТАСС.

Также российская сторона заявила о массовом отступлении украинских соединений из Соледара. Сам город практически окружен.