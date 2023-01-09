Российские войска захватили населенный пункт Бахмутское в ДНР
2023-01-09 11:20
Подразделения российской армии взяли под контроль н.п. Бахмусткое в Донецкой области.
Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление теробороны Донецкой народной республики, российские войска захватили населенный пункт Бахмутское.
"Силы РФ освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР, сообщает штаб теробороны", - говорится в заявлении ТАСС.
Также российская сторона заявила о массовом отступлении украинских соединений из Соледара. Сам город практически окружен.
Опубликовано: Николай Скира