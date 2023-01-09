Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актёра Смольянинова

Лидер российского Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с поручением о возбуждении уголовного дела в отношении актёра Артура Смольянинова.

9 января возглавляющий Следственный комитет России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело против российского актёра Артура Смольянинова в связи с дискредитацией вооружённых сил России.

Накануне Смольянинов дал резонансное интервью, в котором публично заявил, что ему безразлична судьба российского государства, даже если оно превратится в радиоактивный пепел. Также актёр сообщил, что готов стрелять в своего товарища, который принимает участие в спецоперации на Украине на добровольной основе.