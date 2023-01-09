Минобороны Украины: боеспособность ВСУ серьезно снизилась из-за новобранцев
2023-01-09 23:39
Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр признала серьезное снижение боеспособности ВСУ.
По ее словам, причиной стало большое количество неопытных новобранцев в войсках.
Она сказала, что сейчас армия Украины состоит в основном из непрофессиональных военных, у которых есть проблемы с боеспособностью.
Маляр отметила, что люди, которые еще вчера были гражданскими, проходят очень сложное испытание в физическом и моральном плане.
Опубликовано: Светлана Репина