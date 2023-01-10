В районе города Шебекино Белгородской области идут артиллерийские бои между ВС РФ и ВСУ
2023-01-10 00:37
Российские военкоры сообщили, что в окрестностях города Шебекино Белгородской области между ВС РФ и ВСУ идут артиллерийские бои, некоторые районы обесточены.
10 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил об артиллерийских боях, которые в настоящее время идут в окрестностях города Шебекино Белгородской области.
Отмечается, что близ Шебекино прогремело около 15 мощных взрывов, в некоторых районах пропало электроснабжение, восстановлением которого уже занимаются ремонтные бригады.
Опубликовано: Диана Мудреченко