Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что потери украинских военных могли быть в два раза меньше.

Он отметил, что для этого властям страны следовало наладить сотрудничество с частными производителями.

Арестович считает, что на Украине можно было организовать собственное производство беспилотников, но власти не предоставили для этого возможности.

Ранее бывший советник президента Украины Олег Соскин заявил, что при выявлении коррупции в американской помощи режим Зеленского ждет крах.