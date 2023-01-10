CNN: бойцы ВСУ начнут обучаться использованию ЗРК Patriot на этой неделе

Издание CNN утверждает, что уже на этой неделе украинские военные приступят к обучению использованию американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

10 января телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного политика из США сообщил, что в течение текущей недели бойцы вооружённых сил Украины приступят к обучению применения ЗРК Patriot американского производства, одна батарея которого будет передана Киеву по решению Джо Байдена.

Примечательно, что ранее в Пентагоне анонсировали начало расширенной подготовки солдат ВСУ: ежемесячно Вашингтон намеревается готовить не менее пятиста украинских военных.