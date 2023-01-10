Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что правительство США намеревалось использовать Донбасс как базу для начала атаки на Россию.

Экс-полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор утверждает, что единственной целью американской национальной армии, состоящей из ста тысяч человек, является нападение на Россию.

По данным Макгрегора, в течение последних лет Вашингтон был занят созданием военной базы на территории Донбасса, планируя использовать её для ведения антироссийской войны.

Также Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что Владимир Путин долго наблюдал за действием американского правительства, но в конечном итоге был вынужден начать спецоперацию в Украине.