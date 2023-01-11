CNN: Бойцы ВСУ рассказали, что в Соледаре из-за огромных потерь перестали считать убитых

Украинская армия из-за больших потерь под Соледаром уже не считают количество убитых

Вооруженные силы Украины продолжают оборонять город Соледар. При этом известно об огромных потерях уКРаинской армии.

Телеканал из Соединенных Штатов CNN сообщает, что украинские части уже не подсчитывают убитых, так как их очень много.

При этом ссылаются журналисты на неназванного бойцы из числа защитников Соледара. Он рассказал, что ВСУ противостоят части ЧВК Вагнер.

"Военные силы Украины потерпели чудовищные потери в Соледаре — погибших даже не считают", - приводит слова бойцa CNN.