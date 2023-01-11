Президент Франции Макрон не вызывает доверия у украинцев

APS
2023-01-11 20:12

Эммануэль Макрон не вызывает доверия у украинцев, выяснили авторы опроса проевропейского украинского аналитического центра «Новая Европа», проведенному в конце декабря.

По доверию, оказанному иностранным лидерам, французский лидер занимает лишь 10-е место с 43,9% опрошенных. 

Президент Польши Анджей Дуда занимает первое место с 86,8%, за ним следуют Джо Байден (79,4%) и Урсула фон дер Ляйен (73%). 

Макрона обогнал даже канцлер Германии Олаф Шольц (49,2%) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
 

Опубликовано: Тарас Медведев







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