Президент Франции Макрон не вызывает доверия у украинцев
2023-01-11 20:12
Эммануэль Макрон не вызывает доверия у украинцев, выяснили авторы опроса проевропейского украинского аналитического центра «Новая Европа», проведенному в конце декабря.
По доверию, оказанному иностранным лидерам, французский лидер занимает лишь 10-е место с 43,9% опрошенных.
Президент Польши Анджей Дуда занимает первое место с 86,8%, за ним следуют Джо Байден (79,4%) и Урсула фон дер Ляйен (73%).
Макрона обогнал даже канцлер Германии Олаф Шольц (49,2%) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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