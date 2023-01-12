CNN: солдаты ВСУ оказались брошены Киевом в Соледаре

Телеканал CNN утверждает, что украинские войска, находящиеся в Соледаре во время активного российского наступления, оказались брошены своим командованием.

Журналисты американского телеканала CNN пообщались с бойцом вооружённых сил Украины, который находится в Соледаре и утверждает, что Генштаб ВСУ пообещал эвакуировать всех его сослуживцев, однако этого не произошло. В телефонной беседе с репортёрами CNN украинский солдат выразил уверенность, что если сегодня он не получит приказа об отступлении, то будет уничтожен или попадёт в плен.

Также боец ВСУ утверждает, что в Соледаре находится большое количество раненых, которые не имеют доступа к еде, воде и необходимым медикаментам.