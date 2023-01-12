CNN: солдаты ВСУ оказались брошены Киевом в Соледаре
Телеканал CNN утверждает, что украинские войска, находящиеся в Соледаре во время активного российского наступления, оказались брошены своим командованием.
Журналисты американского телеканала CNN пообщались с бойцом вооружённых сил Украины, который находится в Соледаре и утверждает, что Генштаб ВСУ пообещал эвакуировать всех его сослуживцев, однако этого не произошло. В телефонной беседе с репортёрами CNN украинский солдат выразил уверенность, что если сегодня он не получит приказа об отступлении, то будет уничтожен или попадёт в плен.
Также боец ВСУ утверждает, что в Соледаре находится большое количество раненых, которые не имеют доступа к еде, воде и необходимым медикаментам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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