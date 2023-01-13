Посол Украины в Лондоне Пристайко: ВСУ отходят в сторону белорусской границы
2023-01-13 00:33
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Sky News заявил, что часть украинских военных отведена на север.
По его словам, такая мера необходима из-за ситуации на границе с Беларусью.
Нахождение в приграничных районах украинских военных позволяет им убедиться, что линия для связи с Западом не будет перерезана.
Ранее сообщалось о проведении украинскими военными учений у границы с Беларусью.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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