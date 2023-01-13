На горячей линии Минобороны уточнили: отсрочка от мобилизации положена тем, кто имеет 4 детей

Накануне Нина Останина рассказала об отмене отсрочки для многодетных отцов. Этот пункт касается мужчин, воспитывающих троих детей.

Ранее Нина Останина, ссылаясь на члена Совета по правам человека Ирину Киркору, заявила, что отсрочка для многодетных отменена.

"Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!"

Документ об отмене отсрочки действительно был подписан 21 декабря 2022 года начальником Генштаба.

Юрий Шувалов, военком Забайкалья:

«Документ от 4 октября [о предоставлении отсрочки] отменен полностью»

На сегодняшний день право на отсрочку остается у отцов с четырьмя детьми в возрасте до 16 лет. Вопрос по отцам, воспитывающим троих детей, пока прорабатывается.

Об этом сообщили на горячей линии Минобороны. Если появится какая-то новая информация по этой теме, она тут же будет предоставлена, добавили в министерстве.

Также отсрочка предоставляется мужчинам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более детей до 16 лет.

В эту же группу попадают мужчины, чьи жены беременны и находятся на сроке не менее 22 недель, при этом имеющие на иждивении 3 детей не старше 16 лет.

13 октября 2022 года Андрей Картаполов, глава думского комитета по обороне, рассказал о разрешении Минобороны на отсрочку отцам с тремя детьми и назвал этот факт "жестом доброй воли".

После этого суды стали руководствоваться указанием Минобороны в процессах по делам мобилизованных многодетных отцов с тремя детьми.

Несмотря на это в одном из судебных процессов, который инициировал мобилизованный многодетный мужчина с целью добиться положенной отсрочки, представитель военкомата отказал ему в этом праве.

Он заявил, что в федеральном законодательстве никаких изменений по отсрочкам внесено не было.

Что касается указаний Генштаба, то их можно расценивать лишь как положения рекомендательного характера.