Минобороны РФ заявило об отмене отсрочки от мобилизации для отцов трех детей

В российском Минобороны подтвердили отмену отсрочки от мобилизации для отцов трех детей.

На горячей линии Министерства обороны Российской Федерации подтвердили отмену отсрочки от мобилизации для отцов трех детей.

При этом отмечается, что для мужчин, у которых четверо и более детей, отсрочка продолжает действовать.

"Отсрочка от мобилизации для отцов трех детей сейчас не действует, сообщили на горячей линии Минобороны", - пишет РБК