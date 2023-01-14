Посольство РФ в Лондоне: ВСУ могут готовиться к применению химического оружия
2023-01-14 01:13
Посольство России в Лондоне предупреждает, что украинские военные могут готовиться к использованию химоружия.
Дипломаты опубликовали в Twitter видеозапись, на котором виден процесс подготовки ВСУ к применению такого оружия.
Вероятно, в ролике показан фосген, который запрещен соответствующей конвенцией. На баллонах видны буквы «ОБ», что в посольстве расшифровали как «отравляющие боеприпасы».
Дипломаты считают, что украинские военные будут закреплять такие баллоны на беспилотниках.
Опубликовано: Светлана Репина