В Евросоюзе планируют построить первый космодром
2023-01-14 03:34
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн сообщила, что ЕК и Швеция планируют создать первый в ЕС космодром.
Для этого предполагается реконструировать заполярный полигон Эсрейндж, откуда ранее запускали малые научные суборбитальные ракеты.
Новый космодром планируется использовать для запуска небольших спутников, которые будут заниматься мониторингом климата, обеспечивать связь, поставлять разведывательную информацию.
Фон дер Ляейн отметила, что Евросоюзу нужен космос для отслеживания изменений климата.
Опубликовано: Светлана Репина