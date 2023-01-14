Минобороны Украины сообщило о поражении целей в центре Киева войсками РФ

Российские войска поразили цели в центре Киева. В городе объявлена воздушная тревога.

Украинское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по центру Киева.

Отмечается, что в столице Украины объявлена воздушная тревога. Также известно, что ракеты летели по баллистической траектории.

"Минобороны Украины сообщает, что цели в Киеве сегодня днём были атакованы ракетами, которые летели по баллистической траектории", - сообщают телеграм-каналы.