Арестович: упавшая на многоэтажку в Днепропетровске ракета была сбита ВСУ

Советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что упавшая на многоэтажку в Днепропетровске ракета, унёсшая жизни не менее 12 человек, была сбита ВСУ.

14 января советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в пресс-релизе заявил о том, что ракетный инцидент в Днепропетровске произошел из-за работы украинской противовоздушной обороны, сбившей цель над жилым домом.

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в результате падения сбитой Вооружёнными силами Украины ракеты погибли не менее 12 мирных жителей Днепропетровска.