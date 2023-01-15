SHAMAN поссорился с «Русским радио» из-за отказа выступить в Донбассе
2023-01-15 04:20
Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, раскрыл подробности своего конфликта с «Русским радио».
Он рассказал, что радиостанция взяла в ротацию его песню «Ты моя». Чуть позже он был номинирован на премию Ru.TV за песню «Встанем».
«Русское радио» предложило артисту выступить в Донбассе, но он отказался, поскольку на эти даты у него уже были запланированы концерты.
На следующий день его песню сняли с ротации, а также отменили его выступление на церемонии вручения премии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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