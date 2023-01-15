SHAMAN поссорился с «Русским радио» из-за отказа выступить в Донбассе

Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, раскрыл подробности своего конфликта с «Русским радио».

Он рассказал, что радиостанция взяла в ротацию его песню «Ты моя». Чуть позже он был номинирован на премию Ru.TV за песню «Встанем».

«Русское радио» предложило артисту выступить в Донбассе, но он отказался, поскольку на эти даты у него уже были запланированы концерты.

На следующий день его песню сняли с ротации, а также отменили его выступление на церемонии вручения премии.