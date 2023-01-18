Лавров считает «формулу мира» Зеленского несуразной

Это мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал в ходе итоговой ежегодной пресс-конференции, комментируя возможное заключение мира между Россией и Украиной.

По словам Лаврова, Зеленский предлагает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где смешано в кучу все, что можно: продовольственная и энергетическая безопасность, вывод российской армии отовсюду, биологическая безопасность, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение и прочее.

В конце прошлого года президент Украины Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 озвучил шаги, которые, по его мнению, способны ускорить приближение мира на территории Украины. Так, он предложил продолжить «достигнутую солидарность» в поставках вооружений и выполнить «формулу мира», которая ранее была предложена украинскими властями.

До этого Кремль неоднократно подчеркивал, что полностью готов к переговорам, однако президент Украины Зеленский запретил их проведение на законодательном уровне. Ранее Зеленский на саммите G20 заявил, что «не будет никакого "Минск-3». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал журналистам РИА Новости, что такие слова стопроцентно подтверждают нежелание президента Украины вести переговоры с Россией.